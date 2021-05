Le Framework Laptop est arrivé sur votre comptoir préféré fin février comme un projet de la start-up américaine framework visant à proposer un ordinateur portable configurable, mais surtout modulaire au moyen de slots personnalisables à insérer dans des encoches latérales afin de modifier à volonté les entrées/sorties, voire rajouter du stockage (merci l’USB-C !). À l’époque, ni les spécifications ni les prix n’étaient encore disponibles, ce qui donnait du grain à moudre à bon nombre de lecteurs concernant l’entubage ou non de la chose.

Or, voilà que les précommandes s’ouvrent et, avec elles, le voile levé quant aux prix, notamment en ce qui concerne ces adaptateurs enfichables. Conformément à ce qui a été annoncé, l’ordinateur sera disponible en kit (version DIY pour Do-It-Yourself) ou en prémontée, pour des tarifs variables. Voyons cela d’un peu plus près :

Version tout-en-un Processeur Coeur/threads iGPU Frequence Boost RAM SSD WiFi OS Prix (Hors Taxes) i5-1135G7 4/8 (8 Mio de L3) Iris Xe (80 EUs @ 1300 MHz) 4,20 GHz 8 Gio DDR4 3200 MHz 256 Gio 6 Windows 10 Home 999 $ i7-1165G7 4/8 (12 Mio de L3) Iris Xe (96 EUs @ 1300 MHz) 4,40 GHz 16 Gio DDR4 3200 MHz 512 Gio 6 Windows 10 Home 1 399 $ i7-1185G7 4/8 (12 Mio de L3) Iris Xe (80 EUs @ 1350 MHz) 4,80 GHz 32 Gio DDR4 3200 MHz 1 Tio 6 avec vPro Windows 10 Pro 1 999 $

À cela, il faudra rajouter les taxes... et un chargeur (Type-C), et les éventuels surcoûts des modules enfichables (4 USB-C par défaut, peuplant les 4 slots disponibles, contenus dans les prix affichés). Pour le reste, voici le tableau complet des tarifications :

Version DIY Composant Prix Base (sans rien du tout : ni module, ni chargeur, ni RAM, ni SSD, ni WiFi) Ordinateur nu, i5-1135G7 749 $ Ordinateur nu, i7-1165G7 1049 $ Ordinateur nu, i7-1185G7 1449 $ RAM (prix par barrette) 8 Gio DDR4-3200 54 $ 16 Gio DDR4-3200 94 $ 32 Gio DDR4-3200 189 $ Stockage WD Black SN750 (NVMe PCIe 3.0) 250 Gio/500 Gio/1 Tio/2 Tio/4 Tio 60 $ / 74 $ / 149 $ / 339 $ / 849 $ WD Black SN850 (NVMe PCIe 4.0) 500 Gio/1 Tio/2 Tio 149 $ / 219 $ / 449 $ WiFi Intel AX210 (WiFi 6E + BT 5.2) 18 $ Intel AX210 vPro (WiFi 6E + BT 5.2) 25 $ OS Windows 10 Home 139 $ Windows 10 Pro 199 $ Modules USB 4.0 Type-C 9 $ USB 3.2 Gen2 Type-A 9$ DP 1.4 19 $ HDMI 2.0b 19 $ Lecteur MicroSD 19 $ 250 Gio de stockage (USB 3.2 Gen 2, 1000 Mio/s lecture, 375 Mio/s écriture) 69 $ 1 Tio de stockage (USB 3.2 Gen 2, 1000 Mio/s lecture, 375 Mio/s écriture) 149 $ Autres Chargeur USB-C (60 W) 49 $

En dépit de la promesse d’une mise à jour complète possible, le CPU reste soudé à la carte mère : il faudra ainsi changer ces deux éléments simultanément en cas d’upgrade. Néanmoins, avec la RAM et le SSD externe, et en l’absence de GPU dédié, Framework ne pouvait guère faire mieux, ces Tiger Lake-U n’existant pas en version sur socket. Notez que le cTDP n’est également pas communiqué, ce qui influe sur la fréquence de base, et le Thunderbolt semble, lui aussi, aux abonnés absents ; bien que l’USB 4.0 soit de la partie. Pour la configuration de base, vous avez droit à un écran 13,5 » format 3:2 (2256x1504 pixels) couvrant 100 % du gamut sRGB, une batterie de 55 Wh, le traditionnel combo jack ; mais aussi un capteur d’empreinte digitale et une caméra FullHD 60 Hz, le tout dans 1,3 kg.

En ce qui concerne le prix, en se basant sur une conversion 1:1 euro-dollars qui englobe environ notre TVA, les modèles tout-en-un sont dans la moyenne haute de ce qui se propose, le moins cher étant presque dans la norme. Par contre, les prix dignes d’Apple des autres versions place ce laptop en face d’autres machines équipées de GPU dédiées : pas sûr que le consommateur s’y retrouve, même si les concurrents tiennent davantage du transportable gameur à l’écran de moins bonne facture que de l’ultraportable modulaire. Pour le reste, les modules semblent tout à fait abordables, à l’exception du stockage, plus cher qu’un simple SSD — ce qui était tout de même attendu, facteur de forme non standard obligeant. Relevons par contre l’aberration des modèles assemblés, plus chers que ceux DIY à configuration équivalente... alors que ces derniers incluent, en plus, une licence Windows et un chargeur ! Modèle économique de la boîte ou subvention de la Raymonde ? La question peut clairement se poser...

Oncle SAM obligeant, le clavier rétroéclairé est uniquement disponible en QWERTY - et le châssis seulement en coloris argenté, bien que d’autres devraient arriver —, et il est fort probable que la livraison en France soit mouvementée. Combiné à un premier tour des précommandes honoré fin juillet, et vous obtenez un projet qui, certes, se base sur une idée intelligente, mais dont la réalisation pêche encore trop pour intéresser le vieux continent. Peut-être pour un prochain modèle ?