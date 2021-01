L'année dernière, nous avons observé une grande difficulté des fondeurs à assurer les volumes prévus. La demande aurait explosé, ce qui aurait entraîné une demande accrue des clients de ces fonderies pour fabriquer toujours plus. À ce jeu de poker menteur, c'est celui qui arrivera à sécuriser le plus de production qui s'en sortira le mieux. Les chaines de production étant au taquet, en 7 nm, il est clair qu'afin d'assurer la présence de ses produits en boutiques, les clients se doivent de séduire les fondeurs, peut-être contre menue monnaie, ou en brandissant via avocats les contrats signés en amont de la production. Quel que soit le produit en 7 ou 8 nm, le flux est tendu, plus que le string de Nicolas.



AMD n'a pas été épargné par cette pénurie chez TSMC, malgré les promesses de Lisa Su, et subissant le même traitement que Nvidia pourtant chez Samsung. Les deux d'ailleurs ne sont pas optimistes quant à l'élaboration d'un stock et un retour à des tarifs convenus, la bulle Nicky ayant pourri le marché, et le pourrira quand celle-ci éclatera en déversant des milliers de cartes tirées jusqu'à la moelle et prêtes à rendre l'âme après des mois d'usage H24. Niveau CPU, c'est aussi très chaud et très cher. AMD aurait prévu 3 plans pour ses processeurs pour Q1 2021. Tous ne seront pas produits de manière identique auprès de TSMC.

Ainsi les 5950X, 5900X, 3800X, 3300X et 3100 devraient être produits en très petites quantités, les deux premiers étant en Zen 3, il faut s'attendre à voir les prix encore complètement délirants pratiqués. Les 3900X, 3700X, 3200G, 3400G et 3600X seraient produits en quantité faible mais correcte, vous pouvez pourtant constater chez les revendeurs à quel point les Ryzen 3000G sont en rupture, ils devraient le rester encore longtemps. Enfin, les 5800X, 5600X et 3600 seraient produits en quantité décente, suffisamment pour en avoir régulièrement sur les étalages. Ce classement montre clairement quelles sont les puces qui cartonneraient le plus chez AMD, et ce n'est que logique compte tenu de la place de numéro 1 des ventes que le 3600 a occupée des mois durant. En tout cas, si ça devrait s'assouplir sur les prix sur les 3 dernières puces, Q1 2021 ne sera pas tendre avec nos etrennes ! (Source WCCFTech)