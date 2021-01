Vous pensiez que Cooler Master en avait terminé avec ses annonces, puisque la partie concernant le refroidissement était arrivée à son terme ? Que nenni, les maîtres du cooling ont prévu bien d’autres produits pour vous allégez de vous bourses un peu trop pleines — selon eux — parmi lesquelles plusieurs alimentations.

Côté PSU, le fer-de-lance de la gamme sur nomme XG Plus Series et est la première alimentation de la firme de conception 100 % maison, c’est-à-dire ou le design interne n’est pas emprunté à une autre firme plus habituée sur le segment. Avec une certification Platinium, les composants devraient être de qualité, mais le point fort du produit réside dans ses fonctionnalités annexes, à savoir le RGB et l’écran latéral personnalisable affichant en temps réel la température, la puissance fournie et la vitesse de rotation du ventilateur. Sinon, la belle est entièrement modulaire et sera disponible en trois déclinaisons selon leur puissance maximale : 650 W, 750 W et 850 W selon vos besoins, le moulin utilisé est un 135 mm qui produira 21,2 dBA maximum. Prévues pour le second trimestre 2021 pour un prix entre 159,99 $ et 179,99 $ suivant le modèle, un tarif qui sera accompagné d’une garantie de 10 ans, à voir si les joueurs apprécieront la bonne dose de gadgets qui entoure ces alimentations !

La visite continue avec les MWE Gold V2, qui, comme leur nom l’indique, prendront la suite des MWE Gold actuelles. Déclinées en versions 1050 W et 1250 W, ces nouvelles venues sont également complètement modulaires et devraient arriver ce semestre, avec un prix compris entre 159,99 $ et 179,99 $. En dépit d’une certification Gold, difficile d’y voir un intérêt face aux Platinium des XG Plus, car rares sont les PC de jeux à tirer plus de 850 W à l’heure ou le SLi et le CrossFire sont morts et enterrés. À vous d’en juger !

Enfin, terminons ce tour d’horizon des nouveautés côté alim' avec les G Gold Series, une lignée de boites à jus d’électrons moins prétentieuses, mais plus accessibles. Côté rendement, nous restons sur du 80+ Gold, mais les puissances passent à 500 W minimum jusqu’à 800 W. Pour l’aération, le moulin est cette fois-ci un 120 mm donné comme silencieux, et la garantie se limite à 5 ans, mais cela devrait suffire pour bon nombre de configuration. Nénanmoins, aucune information n’est encore disponible sur la date de sortie, si ce n’est que les prix s’échelonneront entre 79,99 $ et 109,99 $. À voir en fonction de la concurrence et des éventuels bons plans du moment !