Continuons sur notre lancée, avec cette fois MSi qui préfère jouer les timides sur ses cartes A520 et ne propose que 4 modèles au final. Le fabricant ne s'étend donc pas, et fournit principalement du matériel destiné au marché professionnel. Nous serons donc dans l'utilitaire ici, avec des cartes axées surtout sur certaines connectiques. Découvrons donc ce que nous a préparé MSi pour cette génération A520, qui sera entièrement au format mATX chez le dragon. Autre point commun intéressant, la puce audio utilisée sur l'ensemble des cartes est un ALC892, qui est réputé pour être un poil meilleur que le traditionnel ALC887 sur les cartes à bas prix.

Pour commencer, à l'instar de GIGABYTE et ASUS, MSi propose un modèle gaming pour les joueurs les plus fauchés. La MAG 1520 Vector WiFi propose un attirail de 4 + 2 + 1 phases sur l'alimentation - mais en gardant le radiateur -, le Wi-Fi 5 et ne se contentera que de 2 barrettes de DDR4. Point intéressant, la carte dispose d'un dissipateur pour le port M.2, ce qui 'n'est pas fréquent.

Les cartes de la gamme A520m Pro sont toutes basées sur une conception similaire : pas de radiateur, et une alimentation en 4 + 2 +1 phases. Nous y retrouvons la A520 Pro, la A520-A Pro et la A520 Pro-C Dash, dont les différences sont surtout de l'ordre de la connectique ou de quelques détails. La Pro dispose d'un radiateur pour le SSD et d'un port VGA, la A520-A Pro d'un port DVI-D et la Pro-C Dash d'une puce réseau améliorée au niveau sécurité, ainsi qu'un port COM pour se connecter aux vieilles machines. Une gamme intéressante pour les milieux industriels, qui utilisent encore ce type de port parfois.