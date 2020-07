On en a parlé il y a peu, Intel vient de le rendre officiel. Lui, c'est le nouveau Comet Lake qui a pour but de se glisser dans la lucarne serrée libre entre les 472$ du 10900KF et les 439$ du 10900. Il vient se positionner à 453$, et on peut dire que par le jeu des street prices, donc le jeu de la concurrence, il risque d'y avoir de gros tampons entre toutes ces puces, sans oublier le 10900K ni le 10900F.

Le CPU le plus proche est bien évidemment le 10900K, ils ont en commun d'être overclockables et d'avoir un iGPU, ce qu'aucun processeur 10 coeurs de la gamme ne peut revendiquer. On conserve donc les 20 threads, les 20 mégots de L3, y compris le turbo lié au refroidissement, le Thermal Velocity. Alors s'ils sont presque les mêmes, une seule petite chose les différencie : les fréquences. Le 10900K pédale à 3.7 / 5.1 / 5.2 / 5.3 GHz pour la base / turbo 1 coeur / turbo boost 3 / Thermal V, le 10850K baisse chaque valeur de 100 MHz. et cela donc se ressent, sur le papier, sur le prix avec 35 petits dollars US.

Il risque néanmoins de voler la vedette à son grand frère, même si d'un point de vue nomenclature il est plus proche du 10900K que les 10900 et 10900F. Maintenant, il faudra voir son intérêt, hormis recycler des puces légèrement plus capricieuses !