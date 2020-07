En passant en juin dernier à la nouvelle série des Xeon nommée Cooper Lake, Intel en a également profité pour changer de socket et passer de l’énorme LGA3647 au gigantesque LGA4189. Bien qu’aucun modèle de 56 cœurs n’ait encore été dévoilé, il y a fort à parier que les pins supplémentaires soient intégrés dans le but de se passer des soudures du précédent Xeon Platinium 9282, un énorme bousin de plus de 200 g intégrant deux dies Skylake-SP XCC. De plus, suivant son rythme de sortie d’un socket tous les deux ans, Intel devrait logiquement supporter Ice Lake sur ce LGA4189, et très probablement du PCIe 4.0 : enfin un peu d’anticipation ?

Mais revenons à nos moutons. C’est, une fois encore, @momomo_us qui s’est chargé de la découverte : un utilisateur de bilibili — une sorte de YouTube japonais — a délidé un exemplaire de qualification du Xeon Gold 5320H, un de ces Cooper Lake, armé de 20 cœurs. De cela, plusieurs constatations sont effectuées : d’une part, la pâte thermique de qualité douteuse d’Intel n’est plus de la partie, mais est remplacée par du métal liquide sur une couche de plaquage or ; ce qui devrait significativement améliorer les performances thermiques.

Le bousin, comparé à un Xeon W-3175X (28 cœurs, 56 threads) sur socket LGA3647

De plus, alors que ce CPU est donné pour 20 cœurs/40 threads, le die employé semble être un HCC (High Core Corunt), qui, officiellement, ne comporte que 18 cœurs. Arnaque des bleus ? Fake ? Erreur dans la référence ? Nul ne sait ! Outre cela, la conception reste habituelle : le die est intégré sur un premier PCB, lui-même fixé sur un second, qui repose directement sur le socket et supporte l’IHS. Rappelons toutefois qu’il s’agit d’un exemplaire de présérie (il est d’ailleurs possible de lire une fréquence nominale de 2,20 GHz, alors que le Xeon Gold 5320H est désormais affiché à 2,40 GHz), ce qui peut donc encore donner lieu à des différences par rapport à la version finale. Alors, un petit Xeon pour votre machine personnelle, ça vous tente ? (Source : Wccftech)