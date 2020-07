L'été sera chaud chantait la star des années 60 Eric Charden, un monument de la musique sur la libération des moeurs, il faut contextualiser. Cet été 2020, on devrait voir le retour d'une des plus grosses licences du jeu PC, et une des plus vieilles également, avec Flight Simulator 2020. On en a déjà parlé dans tous les sens, et c'est finalement le 18 août prochain que l'on aura droit à l'une des 3 versions mises en vente, comme toujours à prix de malade chez Microsoft. 60$, c'est le prix de la version de base avec 20 avions et 30 aéroports, 90$ vous donne en plus 5 avions et 5 aéroports, et enfin 120$ pour 30 avions et 40 aéroports. On pourra s'attendre à des DLS à prix de guedin pour étoffer tout ça, quand on voit la richesse du FSX en la matière, FS2020 fait radinas au possible.

Ensuite, on glisse chez Ubisoft avec Watch Dogs Legion. Alors que l'offre Watch Dogs 2 bat de l'aile, Legion aura droit à un lancement le 29 octobre prochain. Il aura son support du RTX d'emblée, à moins qu'AMD également réserve une surprise ? Notez que si vous l'achetez sur PS4 et Xbox One, vous pourrez l'upgrader vers les consoles de prochaine génération gratuitement.

Assassin's Creed Valhalla sera jouable le 17 novembre prochain, soit 2 jours avant Cyberpunk 2077. Ubisoft a confiance en son bébé pour avoir des dates si rapprochées. Le jeu raconte l'histoire d'un Viking parti s'installer chez les Anglais, à grands coups de hache et de sueur. Ça s'annonce très beau, espérons que les développeurs lui donneront de la souplesse comme Breakpoint a pu en profiter avec le passage sous Vulkan.

Enfin Far Cry 6 Paradise vous offrira cette fois une aventure en Amérique latine. Une révolution contre un psychopathe (ou un dictateur) se trame, dans une île asservie. Le concept ne change pas d'un iota, juste un moteur plus beau théoriquement, et des personnages différents. Comme pour Legion, l'upgrade restera gratuite vers les nouvelles consoles. Le 18 février 2021, on devrait y jouer !