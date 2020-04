Une fuite aurait eu lieu sur la prochaine génération Comet Lake-S. Elle serait officiellement présentée le 30 avril, demain donc. La gamme complète avec ses tarifs serait dévoilée, et force est de constater que le géant bleu n'aurait pas eu d'autre choix que de revoir ses ambitions financières à la baisse face à la concurrence acharnée des Ryzen 3000.

Sur ces slides, puisque Comet Lake reste cantonné au 14nm, et donc ne peut subir de changements en profondeur, Intel appuie forcément sur la fréquence élevée et sur le fait que 60% des jeux sont optimisés pour un coeur. Impossible d'appuyer sur autre chose pour l'instant, tout comme le géant l'avait déjà fait pour le 9900K l'année dernière pour justifier son choix plutôt que le rouge.

Selon les slides, Intel aurait intégré la capacité d'activer ou de désactiver l'hyperthreading pour chaque coeur, actuellement c'est tout ou rien. Ce n'est bien entendu pas une avancée, mais une fonctionnalité qui pourrait trouver écho si jamais vos applications n'aiment pas l'HT. Autre point, le die et l'IHS seraient plus fins, ce qui améliorerait la dissipation thermique. Regardons le slide des séries classiques S, non T :



Comme vous pouvez le voir, les Core i9 et i7 ont un double canal DDR4 2933, ça tombe à 2666 pour tous les autres CPU. On rappelle que la présence de la lettre K dans le libellé indique des coefficients débloqués, et la lettre F l'absence d'iGPU, est pour cette série Core l'HD Graphics 630. Dernier point, tous les CPU Core ont l'Hyperthreading désormais, ce qui n'était pas le cas des i7 et i5 Coffee Lake Refresh. Si on fait un focus sur les prix, et en comparaison directe avec les Ryzen 3000 ciblés, on aurait les tarifs officiels suivants :

Nom CPU Freq GHz tarifs $ R9 3900X 12c/24t 3.8 / 4.6 499 i9-10900K 10c/20t 3.7 / 5.3 488 i9-10900KF 10c/20t 3.7 / 5.3 472 i9-10900 10c/20t 2.8 / 5.2 439 i9-10900F 10c/20t 2.8 / 5.2 422 R7 3800X 8c/16t 3.9 / 4.5 399 i7-10700K 8c/16t 3.8 / 5.1 374 i7-10700KF 8c/16t 3.8 / 5.1 349 R7 3700X 8c/16t 3.6 / 4.4 329 i7-10700 8c/16t 2.9 / 4.8 323 i7-10700F 8c/16t 2.9 / 4.8 298 i5-10600K 6c/12t 4.1 / 4.8 262 R5 3600X 6c/12t 3.8 / 4.4 249 i5-10600KF 6c/12t 4.1 / 4.8 237 i5-10600 6c/12t 3.3 / 4.8 213 R5 3600 6c/12t 3.6 / 4.2 199 i5-10500 6c/12t 3.1 / 4.5 192 i5-10400 6c/12t 2.9 / 4.3 182 i5-10400F 6c/12t 2.9 / 4.3 157 i3-10320 4c/8t 3.8 / 4.6 154 i3-10300 4c/8t 3.7 / 4.4 143 i3-10100 4c/8t 3.6 / 4.3 122 R3 3300X 4c/8t 3.8 / 4.3 120 R3 3100 4c/8t 3.6 / 3.9 99

Intel se serait donc positionné en regard des puces AMD, on notera cependant que les 10900 série K sont délicatement positionnés face au 3900X, clairement le 10900F semble le mieux placé, un peu plus cher que le 3800X, mais devrait proposer plus de performance en tout cas en applicatif. Évidemment, il faudra attendre des tests pour en savoir plus, et accessoirement demain pour découvrir une bonne fois pour toutes ces infos, si elles valident, ou pas, ces leaks. (Source HD Tecnologia)