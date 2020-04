26 ans depuis le dernier épisode... C'était il y a une éternité... Streets of Rage 4 sort donc en ce jeudi 30 avril pour mieux nous faire revivre les sensations d'antan. Du moins on l'espère, mais outre le style grahpique revisité, le but du jeu est toujours le même : casser la tronche aux voyous. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

aujourd'hui à partir de 17 h