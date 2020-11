C'est une question qui mérite d'être posée. En 2010, Intel lâchait Bloomfield 45nm pour lancer Gulftown 32nm, le premier à cette finesse de gravure. Ils furent quelques uns à composer la famille, Core i7 970, 980X, 990X, tous en LGA1366 et tous hexacores. Ils coûtaient un bras, mais cette plateforme Nehalem permit de conserver des performances tout à fait honorables au gré des années, plutôt par la nonchalance d'Intel à quicher chaque nouveauté que par les perfs intrinsèques de ces Gulftown. De plus, les générations qui ont suivi ont toutes bénéficié de nouveaux jeux d'instructions qui ont fait mal aux puces ne les ayant pas.

Pourtant vendu à 1000 boules, que vaut un tel processeur en 2010 face à un simple Ryzen R3 2200G ? 100€ contre 1000, même si l'époque est différente, ça risque d'être moins déséquilibré qu'attendu. Techspot a fait la review, et comme on s'y attendait, Gulftown souffre partout, des fois beaucoup, des fois moins, mais il a fait son temps ! Face à un simple R5 1600 qui a six coeurs et 12 threads comme lui, vendu 150€, il ne peut pas lutter. Cet article bien dans les gênes de CDH conforte les nombreux articles que nous avons fait sur le sujet. Et aujourd'hui, ce qui coûte une blinde, c'est trouver une carte mère X58, car de mémoire, elles ont presque toutes disparues car elles ont cramé un jour ou l'autre, sans crier gare, le X58 étant un four à plus de 60°C, parfois même 80, rien ne résiste aussi longtemps, a contrario des chipsets LGA775 que l'on trouve encore aisément car mieux achalandés.

A moins d'être X58 addict, ou de ne pas regarder à la dépense, voire de reluquer Aliexpress pour trouver du X58 chinois aux bios vérolés, il est temps de dire adieu au X58 !