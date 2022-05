Si vous faites partie de ces rares personnes à avoir mémorisé à la perfection toutes les versions et détails techniques importants de la norme USB depuis l'USB 1.1 à l'USB4, tant mieux pour vous ! Pour les autres, internet (et pas uniquement Google !) est généralement un bon ami, même si cela revient à devoir fouiller dans une multitude de sites et de faire le tri parmi de nombreuses infos (potentiellement fausses, les erreurs à ce sujet sont faciles), et pour ne rien arranger, le site officiel de l'USB-IF est lui-même aussi plutôt pénible à naviguer et ne propose pas vraiment une information facilement accessible pour pouvoir mettre les choses au clair rapidement. Bref, avoir des doutes quant à l'USB occasionnera facilement une perte de temps plus ou moins importante, et même parfois de la confusion et de la frustration face à une norme se voulant (trop ?) universelle et qui aurait sans aucun doute mérité bien mieux, particulièrement en matière d'appellation.

Il était une fois l'Universal Serial Bus...

Comme cela peut arriver face aux manquements du monde pro, c'est donc une personne lambda qui est venue créer ce que l'on aurait beaucoup aimé voir dès le début sur le site de l'organisme officiel de l'USB, à savoir une feuille de triche pour l'USB ! En effet, après avoir passé du temps à examiner un bug non-existant ayant tout "bêtement" découlé de l'incompréhension d'une des caractéristiques de l'USB et pour ne pas avoir à en perdre davantage à l'avenir, Fabien Sanglard (un software engineer qui bosse chez Google) a décidé de prendre sur son temps pour se faire une fiche rassemblant une bonne partie des informations pertinentes sur l'USB : dates, normes, noms marketing, bande passante (théorique, effective et réelle), le nombre de câbles, la longueur maximale, le type de fiche avec diagramme... Certes, ce n'est visiblement pas parfait, il y a quelques erreurs comme pour le connecteur Type-B (nomme Type-A) et les connecteurs Type Mini/Micro sont absents de la fiche, de même que l'horrible Type Micro-B 3.0, mais l'essentiel est là et ça s'étoffera/se corrigera peut-être encore à l'avenir, qui sait.

Et plutôt que d'avoir gardé pour soi ce précieux travail et afin de permettre à quelqu'un d'autre de s'épargner le même genre de mésaventure bidon à l'avenir, il l'a rendu disponible à tous et à toutes sur cette page sur son site pro en lien ci-dessous, que l'on ne pourra donc que recommander d'ajouter dans ses favoris (ou d'en faire une impression en PDF, au cas où) aux côtés de CDH. Le fait qu'il faille un tel document pour s'en sortir plus facilement avec l'USB n'en reste pas moins légèrement ridicule, mais merci quand même Fabien !