Ceux qui ne font que jouer peuvent d'ores et déjà passer leur chemin, ces écrans ne sont pas faits pour eux. Les nouveaux UltraSharp 4K UHD de Dell se destinent avant tout au bureau d'un pro devant lequel ça bosse dur (ou pas). Ils se déclinent en deux tailles, 27 et 32 pouces, mais partagent donc une même définition.

Leur grande particularité telle que Dell la met en avant, c'est leur dalle IPS Black, une « nouvelle » technologie à laquelle le constructeur attribue une capacité à fournir des noirs 35 % plus profonds par rapport aux écrans IPS traditionnels (on aurait tout de même aimé le point de référence exact...). Ainsi, les deux UltraSharp peuvent se vanter d'un contraste statique au ratio 2000:1, inédit pour une technologie IPS généralement verrouillée à 1000:1 (à quelques exceptions près) et pour le coup beaucoup plus proche de ce que peut proposer une matrice VA (et c'est bien ce qui fait la force de cette dernière). Voilà qui pourrait effectivement être intéressant, en supposant qu'il ne s'agisse pas que de marketing un peu creux.

Mais ce n'est pas tout ce qui fera la force de ces deux écrans. Ils profitent aussi d'une connectique plus que bien fournie, avec de l'USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) à toutes les sauces, une fonctionnalité KVM, la capacité de faire du chaînage via DP (rarement, présente ailleurs) et même un port RJ45 ! Grosso modo, ce sont des écrans qui font aussi station d'accueil. Pour le reste, hormis le contraste, la dalle présente des caractéristiques tantôt moyennes, tantôt bonnes, mais toujours assez en phase avec l'orientation commerciale des écrans.

Comme souvent chez Dell, l'offre du jour coûte une petite fortune, quand bien même de tels tarifs n'ont rien d'inhabituel pour des UltraSharp ni d'ailleurs d'autres écrans équivalents destinés au marché visé aujourd'hui. En principe, Dell les accompagné aussi d'un support technique et commercial de meilleure qualité.