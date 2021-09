On le sait bien, l'USB-C c'est génial et pratique, et l'est d'autant plus lorsque ça fonctionne avec l'un des protocoles USB les plus rapides du consortium concerné. Certes, il ne faudrait pas (encore) trop espérer voir de l'USB 3.2x2 ni de l'USB4 non plus, mais au moins de l'USB 3.2 Gen 2 est déjà un bon début. Le problème, c'est que les clés USB-C 3.2 Gen 2 sont encore très rares, alors que de trop nombreuses solutions de clés USB-C ont encore l'audace de se contenter de l'USB 3.2 Gen 1 — ou USB 3.1 Gen 1 si vous préférez, ou SuperSpeed USB pour que les choses soient plus claires, ou USB 3.0 si vous avez vraiment du mal avec une norme USB pourtant parfaitement limpide !

De ce fait, ce n'était pas bien difficile pour Kingston — régulièrement champion de la clé USB — de débouler avec une solution capable de piquer la couronne et prendre la première place du segment. Sa solution se nomme DataTraveler Max, et il s'agit de la clé USB la plus rapide à ce jour grâce à ses 1000 Mo/s en lecture et 900 Mo/s en écriture ! Pas de quoi rivaliser avec un SSD NVMe logé dans un boitier externe — comme celui-ci — pour remplir le rôle de clé USB, mais ça laissera assurément bien des SSD externes standards dans le vent. Bien entendu, tout ça c'est sur le papier, il faudra tout de même voir si cela se vérifie en pratique. Parmi ses concurrentes, on peut citer la Supersonic Rage Prime de Patriot en USB-A avec un débit théorique de 600 Mo/s, et la Hama FlashPen C-Bolt en USB-C pouvant atteindre 700 Mo/s.

En sus, la DataTraveler Max profite d'une conception minimaliste et peu encombrante, large de 22 mm, haute de 9 mm, longue de 82 mm et lourde de 12 g, le tout avec un connecteur USB-C semi-escamotable grâce à un mécanisme à glissière. Bref, rien de très transcendant d'un point de vue physique. La compatibilité est assurée avec Windows (à partir de 8.1), macOS (à partir de 10.14), Linux (à partir de 2.6.x) et Chrome OS. Enfin, la garantie sera de 5 ans et l'on connait désormais aussi les prix grâce aux premiers référencements apparus récemment : 60 € pour 256 Go, 100 € pour 512 Go et 170 euros pour 1 To ! Par contre, il faudra apparemment encore attendre quelques jours pour leur disponibilité effective.