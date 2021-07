Au début de l'aventure, il y avait AOC, marque respectable de moniteurs. Et comme toutes ses concurrentes, la firme a voulu exploiter et développer une marque fille orientée gaming, c'est ainsi qu'est née AGON, l'enseigne branche d'AOC, mais pour les geeks en folie. Mais devant le manque de lien apparent entre ces deux entités, AOC vient d'avoir une idée de génie. AGON devient du coup AGON by AOC ! Évidemment, on reste dans la même structure, juste le nom qui change très peu, comme vous le voyez.

Mais il faut marquer le coup, et c'est pourquoi AGON by AOC lance 3 moniteurs-choc. Les deux premiers sont des bousins de 49 pouces de diagonale, embarquant une dalle VA, sont HDR400, Adaptive Sync, couvrent 89 % du AdobeRGB, 91 % du DCI-P3 et 120 % du sRGB, ils peuvent monter sur une distance de 10 cm, s'inclinent et font une rotation horizontale, et c'est tout pour les points communs. En effet, l'AG493UCX2 affiche 5120 x 1440 pixels (DQHD), soit l'équivalent de deux moniteurs QHD, une fréquence de 165 Hz, et un temps de réponse de gris à gris de 4 ms. Tandis que l'AG493QCX devient plus sage avec 3840 x 1080 pixels, soit l'équivalent de deux écrans FHD côte à côte (DFHD), avec une fréquence de rafraichissement de 144 Hz, et le même temps de réponse de 4 ms. Il faut compter tout de même 949 et 1199 € par ordre croissant de définition, avec une disponibilité prévue pour septembre 2021.

Le troisième est clairement orienté gaming compet, puisque c'est le moniteur le plus rapide lancé par la marque à ce jour. C'est l'AG254FG AGON PRO. Sous une dalle IPS de 24.5 pouces se cachent 1920 x 1080 pixels répondant en une milliseconde à un changement de gris à gris, G-Sync Ultimate intégrant nativement la technologie NVIDIA Reflex, et tout ça sous 360 Hz et HDR400. Pour rendre le moniteur le plus efficace pour le joueur, la firme l'a rendu sobre, avec 3 bords quasiment à quai de la bordure, sans oublier les visières anti-distraction. Il y a également une télécommande pour le paramétrer comme on le ferait avec l'OSD, ce dernier reste quand même dispo au cas où. Enfin, l'arrière de l'écran est parcouru par des bandes LED, réglables selon 14 modes préprogrammés. Fatalement tout a un prix, c'est 849 € pour une dispo en septembre 2021 également, il faudra vraiment être dans le compétitif pour en acheter un.