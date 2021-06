Non, tous les ProArt d'ASUS ne sont pas des créations porte-étendards à la pointe des technologies et méga onéreuses, comme ce 22" OLED à 5000 balles et le PA32UCX avec son FALD sur 1000 zones en 4K UHD ! La gamme adresse aussi les besoins plus raisonnables et les portes-monnaies plus modestes avec des écrans plus équilibrés, mais qui n'en demeurent pas moins capables pour satisfaire les professionnels de l'image, fut-elle figée ou animée. C'est ce segment que vise le ProArt PA328CGV, un moniteur qu'ASUS décrit comme apte à permettre aux développeurs de jeux de créer des rendus rapides et pour réaliser des vérifications de qualité dans la foulée. Une polyvalence qui implique que l'écran peut aussi très bien se prêter à du jeu occasionnel, ou régulier — vous en ferez évidemment ce que vous en voulez.

Certains se réjouiront de voir qu'il s'agit d'une dalle 32 pouces et parfaitement plate, avec une matrice IPS. La plupart des caractéristiques n'ont rien à envier à celle d'un écran de jeu de milieu de gamme. Adaptive Sync, un taux de rafraîchissement élevé, du DisplayHDR, presque tout y est. On pourra juste lui reprocher un temps de réponse gris à gris assez peu fantastique pour 2021, ce n'est donc clairement pas une dalle type Fast-IPS qui sera ici à l’œuvre, dommage, mais n'oublions pas que ce n'est pas un écran gaming dans l'âme.

ProArt oblige, l'écran possède des caractéristiques de couleur réglées au poil, ainsi qu'un ensemble de bonus spécifiques d'ASUS pour cette gamme. La connectique également est plus que complète, quand bien même on aurait peut-être aimé y voir du HDMI 2.1. Contrairement à d'autres écrans de la gamme, celui-ci ne semble pas posséder calibration matérielle intégrée, on imagine pour éviter de trop gonfler le prix final. À ce propos, on ne connaît pas encore la taille de l'étiquette prévue pour le PA328CGV, ni la date à laquelle il sera disponible.