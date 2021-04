AORUS, la branche gaming de GIGABYTE, a publié un communiqué de presse qui a clairement fait monter la hype, et qui va vous la faire grimper vous aussi. La firme va lancer, en 2021, 3 moniteurs pour le gaming PC, dont les spécifications font quand même bien plaisir, surtout si le LED ne vous excite plus la fibre joueuse.

FI32U de presque face

Il n'y a pas encore de caractéristiques très précises, mais les premières données sont plus que rassurantes. Le FI32U aura une diagonale de 32 pouces, le FV43U aura comme son nom l'indique 43 pouces à vous offrir, et enfin le FO48U n'est pas un modèle estampillé Force Ouvrière, mais aura 48 pouces. Tous auront une définition 4k, que nous préférons appeler UHD dans le jargon PC parce que c'est ce qu'elle est, une connectique basée sur le DP et le HDMI 2.1 qui n'empêchera pas le G-Sync par exemple comme c'est le cas sur les TV LG OLED pour cette sortie.

FI32UI de presque profil

Les taux de rafraichissement sont donnés pour 144 Hz maxi, le temps de réponse à 0.5 ms. Les trois frangins arboreront le logo HDR1000, soit la plus haute classification VESA pour le support de cette technologie d'affichage. Et comme vous vous en doutiez, avec un tel temps de réponse, ce seront 3 dalles OLED qui seront intégrées. AORUS y rajoutera sa touche maison de nouveautés qu'il sera bon d'essayer, comme le Black Equalizer, l'AIM Stabilizer, l'Active Noise Canceling, et sûrement la fameuse Biftons DTC Removing. C'est cette dernière qui va faire la différence. En effet, chaque écran coûte 10 €, mais la techno DTC est très rare et va coûter au minimum plusieurs milliers d'euros, comme quoi !

FV43U de presque face et presque profil