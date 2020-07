L'un des sujets les plus controversés sur Windows 10 est bien la télémétrie qui est utilisée par Microsoft afin "d'améliorer la stabilité et les évolutions futures du système". Si dans la théorie cela parait louable, le manque de transparence sur ces données ne met pas toujours en confiance les utilisateurs, ce qui donne une méfiance compréhensible qui tourne parfois en des propos dignes des meilleurs complotistes ou d'un article du Gorafi. Mais en restant sérieux, si pour un particulier cela reste un souci mineur, pour des professionnels et des entreprises ce problème reste gênant, et pour l'instant seules deux options sont disponibles sur Windows 10 Enterprise : pas du tout de télémétrie, ou une télémétrie classique gérée par Microsoft.

La société a donc décidé d'en ajouter une troisième option intéressante, puisqu'il s'agit de la télémétrie gérée entièrement par l'administrateur système, donc du côté du client. L'intérêt pour Microsoft, mais aussi les sociétés qui utilisent l'OS fenêtré, c'est de pouvoir fournir des données sur les rapports de bugs selon des règles définies par le client, ce qui lui permet de voir intégralement ce qui sera transmis auprès de la Raymonde. Cela permet aussi d'obtenir des données en plus sur les possibles crashs, bugs ou besoins qu'ont les entreprises qui refusaient jusque là de participer au programme, ces entités pouvant avoir parfois des flottes impressionnantes de machines qui peuvent servir à repérer les bugs, ce qui facilite leur correction. Pour l'instant, le programme est en beta et demande une inscription sur le site de Miscrosoft, mais il peut être intéressant de voir sir cela fera changer d'avis certains administrateurs système dans les entreprises. (source : GHacks)