L'agent Blazko est un personnage emblématique du jeu vidéo. Il faut dire qu'il aura passé sa vie à combattre du nazi, une noble cause quand on connait le passé. Depuis le tout premier Wolfenstein, on a assisté à son amélioration en termes de polygones et autres textures, mais à quoi ressemble-t-il réellement si on se base sur sa première représentation en pixel ? Pour mémoire, du début jusqu'à Wolfenstein New Order, c'était ça :

Crédit image @tvtropes.org

On sent que le gars a une mâchoire carrée, signe d'une virilité sans faille, un regard bleu avec des gros yeux qui sentent la colère, il n'a pas dû avoir beaucoup de calins, c'est une évidence. Le Schwarzy virtuel a un vrai visage, issu de cette première photo.

Mais avant de dévoiler le résultat, expliquons comment nous nous y sommes pris pour remonter le cours du temps. Nous avons utilisé le logiciel GauGAN créé par Nvidia, qui utilise le réseau neuronal des cartes en disposant pour transformer une image des plus basique en oeuvre d'art qui aura cours dans les plus grandes galeries du monde, de Paris à New York, et de Barcelone à Chambly ! Après des nuits entières à tenter de maitriser le bousin, notre oeuvre est enfin arrivée, sur l'écran, de bon matin, et le choc fut immense.

Il nous aura fallu la journée pour digérer le résultat, et on doit dire qu'on n'est pas peu fier du rendu final. Les traits physiques et de caractère qui transpirent de l'agent sont tous là, et du coup, on comprend pourquoi il est emblématique. Vous allez voir, il y a peut-être un petit réajustement à opérer, mais quel bel homme quand même ! Here are the results of the Comptoir Jury : CDH, twelve points, CDH, douze points ! (Crédit image Twitter)

Dépixellisé, ça déboite !