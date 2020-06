Ces derniers temps, EKWB semble avoir mis les bouchées doubles. Entre sa récente nouvelle pompe et son excursion dans le domaine du refroidissement à air, voici que deux nouveaux produits font leur apparition au catalogue de Slovènes.

Le premier est un réservoir, qui n’intègre cette fois-ci plus de pompe... enfin, qui est vendue sans pompe, puisqu’il faudra bien monter une DDC dessus. Nommée EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC Body D-RGB, l’intégralité de ses caractéristiques réside dans son nom. La série Quantum garantit en effet un prix élevé, tout comme la présence de RGB, compatible avec tous les systèmes équipés de prise D-RGB (3-pin). Quant au "160", il s’agit d’une référence à la hauteur totale de 160 mm, le diamètre étant, lui, de 60 mm. Enfin, trois trous format G1/4' sont présents sur le corps, et trois autres sur le couvercle du bouzin, permettant de brancher largement assez de raccords pour combler votre système de refroidissement. Finalement, le beau se négociera à 120,91 €, qu’il s’agisse de la finition plexiglas ou acétal, pour un envoi débutant dès aujourd’hui.

Le second n’est autre qu’une nouvelle série de blocs pour GPU, orientés professionnels. En effet, pas moins de 5 waterblocks en nickel et inox sont dévoilés aujourd’hui afin d’équiper les NVIDIA Quadro RTX 8000, 6000, 4000, les AMD Radeon Pro WX 9100 ainsi que les RTX 2080 Ti vertes. Ce n’est pas tout, car EKWB a également trois backplates dans sa réserve, pour exactement les mêmes modèles - exception faite que le dos des RTX 8000, 6000 et 2080 Ti permettent la fixation d’une backplate identique pour les trois modèles. Ces produits marquent un tournant de l’entreprise, qui vient désormais s’intéresser au segment professionnel : d’autres produits tout aussi sobres et dépourvus de RGB seraient à attendre dans les mois à venir. Niveau tarif, cela pique grandement avec 39,90 € à 44,90 € pour les plaques, et 189, 90 € pour les doucheurs de RTX 4000, RTX 2080 Ti et AMD WX 9100. Pour les deux autres (Quadro RTX 6000 et 8000), le tarif monte à 249,90 €. Encore une fois, les envois devraient déjà avoir commencé, pour le plus grand bonheur des premiers acquisiteurs !