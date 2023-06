Test • NUC 13 Pro Desk Edition

Glow up pour La 13ème génération de NUC

Après vous avoir présenté le NUC 13 Extrem, il est temps de revenir aux fondements du concept. Intel nous propose son nouveau NUC 13 Pro Desk Edition. Il intègre un processeur de 13ème génération et arbore un tout nouveau look, moins austère que ces prédécesseurs. Disponible en version i5 ou i7, le NUC 13 Pro se veut toujours aussi compact, mais plus performant que les anciennes générations. La version que nous avons en test est équipée de l'i7-1360P, et une chose est certaine, elle ne laisse pas indifférent. On vous montre tout ça dans les pages qui suivent.