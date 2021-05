Asus fait aussi des plans sur Comet Lake !

On continue notre quête de la mini machine parfaite avec un détour chez Asus. La marque nous propose son tout aussi compact PN62 à base de Comet Lake U lui aussi. Si AMD semble être en très bonne forme dans nos PC fixes, Intel est en position dominante dans cette niche (pour l'instant ?!). On retrouve une nouvelle fois l'i5-10210U et ses 4c/8t, mais cette fois-ci un peu moins poussé à bout. On vous parle de tout ça dans la description de la (belle) machine !

Vous avez des idées (forcément brillantes) pour rendre les tests de ces mini machines plus pertinents ? Comme toujours, le Comptoir est à votre écoute, aussi faites-nous-en part via la page contact ou via les ragots !