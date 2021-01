Que se passe-t-il ? Stalker 2, que l'on connait comme étant une arlésienne, avec un mélange de fake compte YT et du faux studio, renait de ses cendres et c'est pour de bon. En juillet dernier, nous avions vu une vidéo de scénettes, officielles, mais rien de plus. Ces derniers jours, c'est une vidéo de gameplay qui présente le moteur et non pas le jeu définitif, qui tourne sur la toile. Cela montre l'état du développement du moteur, qui est l'Unreal Engine 4, les effets gérés. Il faut dire que Microsoft a mis les mains dans le cambouis, et ça a apparemment accéléré la chose. Les biftons, y a pas mieux pour mettre les gens au travail ! Pour l'anecdote, le jeu est prévu sur les nouvelles Xbox X et PC en 2021, avec du Ray Tracing, ce qui devrait faire mouche si on regarde bien l'ambiance du jeu dans la vidéo.

C'est donc une excellente nouvelle, il faut dire que la hype est forte autour de la licence, aussi la puissance du matos aujourd'hui permettra une réalisation propre et efficace, et une immersion excellente. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour ce jeu qui ressemblait plus à un fiasco qu'à un jeu. Mais GSC bosse !