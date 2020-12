Il y a longtemps, dans une lointaine galaxie, vivait une architecture de GPU multichips nommée Hopper. Nous en avions parlé, même si évidemment tout ceci ne restait que de la rumeur. Notre chère Hopper vient de revenir sur le devant de la scène un an après l'avoir abandonnée, mais pas comme on aurait pu le penser. Hopper était pressenti pour être une puce multichip, mais rien de confirmé. Pourtant, il semblerait que ça soit trop tôt pour Nvidia qui aurait décidé de repousser le successeur d'Ampere à plus tard. Mais qui prendrait sa place ?

Ce serait Lovelace, nom issu de la mathématicienne du 19e siècle, que les écrits désignent comme la première personne à avoir écrit un programme informatique sur l'ancêtre de l'ordinateur, alias la machine analytique de Babbage. Le GPU de pointe serait l'AD102, comporterait 18432 shaders que l'on peut imaginer comme ceux d'Ampere, et déboiterait 66 TFLOP/s en compute FP32. Il se murmure également que le procédé de gravure serait du 5 nm et non du 7 comme on aurait pu le penser après l'emploi du faux 8 nm Samsung qui est un 10 nm déguisé. Lovelace, si elle existe chez les verts, devrait apporter un gain significatif aux performances, et conserver l'architecture particulière avec la spécialisation de certains transistors à des tâches précises comme les RT Cores et les Tensor Cores.

Lovelace n'est pas nouvelle pour autant, Nvidia l'avait présentée lors d'un salon en tant que "héros", dont voici les noms !