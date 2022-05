On a l'habitude de le voir passer de temps en temps au sein des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) et il se trouve que, cette semaine, il n'est pas là. Donc pourquoi ce titre, nous direz-vous, eh bien il faudra lire le second paragraphe pour cela. En attendant, on retrouve les acteurs du classement hebdomadaire de chez Valve, avec peu ou prou la même chose que la semaine dernière et un duo imperturbable sur les deux premières marches du podium.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 18

Semaine 17 Semaine 16 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 Elden Ring Elden Ring Elden Ring 3 Rogue Legacy 2 Dune: Spice Wars Cyberpunk 2077 4 Monster Hunter Rise The Stanley Parable: Ultra Deluxe LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga 5 The Stanley Parable: Ultra Deluxe Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga 6 Valve Index VR Kit Monster Hunter Rise Valve Index VR Kit 7 Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition Rogue Legacy 2 No Man's Sky 8 Dying Light 2 Stay Human Cyberpunk 2077 DayZ 9 Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters Valve Index VR Kit Squad 10 Dune: Spice Wars Dying Light 2 Stay Human Call of Duty®: Black Ops III

Mais c'est bel et bine du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) que notre cher ami est de retour. Notre ami, c'est Gégé, Geralt de Riv, le sorceleur, le Witcher. Comme nous le soulignions juste avant, on le voit de temps en temps sur Steam, bénéficiant de promotions à droite et à gauche, mais là, le voir dans les tableaux du SELL, comment dire... On ne sait pas ce qu'il s'est passé, peut-être une giga promo à Carrouf entre le Nutella et les pizzas Fraich' Up, mais le boug' est présent, et c'est fort.