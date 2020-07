Microsoft, avec ses jeux sous licence Forza Motorsport et Forza Horizon, possède deux armes redoutables qui ont gagné, ces dernières années, leurs galons face à Gran Turismo. Très bien accueillis, funs, et très bien réalisés, les deux derniers opus Forza Motorsport 7 et Forza Horizon 4 ont plu au public, dans des styles différents. L'arrivée des prochaines consoles y est plus que probablement pour quelque chose, mais le Creative Director a évoqué le moteur 3D commun, a.k.a le Forza Tech Engine.

Il a clairement dit, avec ses mots en anglais, le Raytracing arrive sur le Forza Tech. Il sera une partie du moteur prochainement, mais pas encore. En effet, en activant le RT sur leur moteur, les développeurs ont fait face à des choses bien belles, mais aussi techniquement bien moches. Et l'usage du RT a mis en lumière des problématiques sur la manière dont les équipes développaient les jeux. Car c'est une somme de petites technologies qui sont mises en place, et qu'il faut débugger en somme. Mais Esaki, le boss qui s'est confié, a déclaré que cela ajoutera une plus-value aux jeux l'employant.

On ne sait pas quand ça arrivera, mais ça progresse, même s'il y a fort à parier que ça loupera le lancement de la console. Cette semaine, Microsoft a fait un point sur les jeux à venir sur sa future console, et une conférence à partir des studios de Playground Games a eu lieu. Les reflets sur la carrosserie et les ombres étant le nerf de la guerre, on pense que l'intégration devrait apporter du réalisme ! Retrouvez Esaki sur la vidéo ci-dessous à partir de 19 minutes 40 secondes.