Age of Empires IV en montre un peu plus

Après des années de disette, Microsoft a repris en main la destinée du gaming PC depuis le lancement de Windows 10. Et c'est tant mieux puisque la Raymonde possède de sacrées licences, certaines ressuscitées comme Flight Simulator ou Age of Empire, d'autres en sommeil comme les Motocross Madness ou les Combat Flight Simulator. Il y en a d'autres qui vont vous venir à l'esprit, c'est évident. Age of Empires 4 arrivera, c'est officiel, le 28 octobre prochain. Microsoft avait déjà révélé le teaser officiel il y a plusieurs mois, 8 civilisations, 4 campagnes et 35 missions par campagne, il y aura de quoi faire.

Ce jour, on a eu droit à deux vidéos de plus, certes très courtes, qui montrent un peu de contenu. Si vous avez rêvé de combattre à dos de chameau, ou de pourfendre les mers avec un rafiot mauve, alors ces deux trailers sont pour vous. Cela a au moins le mérite de montrer le moteur 3D en action, et on reconnait bien la patte graphique du jeu originel. Pour rappel, c'est le studio Relic, aux commandes des Warhammer et des Company of Heroes, qui office, cela devrait constituer un gage certain de qualité, vu l'expertise des développeurs dans ce genre ludique.