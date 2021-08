no ragotz

Une carte graphique mini-ITX de plus, mais qui a du chien !

Colorful est une marque qui dure. Elle est très peu, voire pas du tout, représentée sur le vieux continent, mais elle suit son chemin tranquillement. Après avoir présenté une RTX 3090 probablement la plus chère du marché à 5000 $, la KUDAN, mêlant watercooling et aircooling sauce ASUS Poseidon, la firme s'attaque à un format très mini, le mini-ITX. ET la série porte désormais le nom de iGame Mini.

Premier modèle à sortir du sac, la RTX 3060 LHR, basée sur un GA106-302 et ses 3584 cuda cores FP32, ses 112 unités de texturing, ses 48 ROP, ses tensor cores et RT cores de nouvelle génération, sans oublier les fréquences de 1320/1777/1792 MHz pour la base/boost/OC, le tout épaulé par 12 gigots de GDDR6 à 15 Gbps sur bus 192-bit. Ça, c'est pour la partie technique, mais ce qui est intéressant, c'est la partie physique.

En effet, la carte mesure 18.2 cm, format mini-ITX oblige, mais arbore un look blanc (sauf PCB) alu brossé, le ventilateur de 90mm à vue de nez aère 4 caloducs de 6 mm de diamètre, ainsi que de nombreuses ailettes d'aluminium. Avec son 8 pins, la carte ne pèse que 600 g, ce qui est bien léger quand on songe que la RTX 3090 FE pèse quasiment 4 fois plus !

Pour conclure, sur le panneau arrière, vous aurez des ouïes pour l'évacuation de l'air chaud, 3 DP, 1 HDMI, et l'interrupteur bouton-pression qui permet de passer les fréquences du mode boost classique au mode boost OC, un gain de 15 MHz au prix d'une perte d'audition probable. Le prix ? Au bon vouloir des revendeurs, sûrement méchant !