Vendredi, on pourra jouer à la suite de Resident Evil VII, qui avait introduit un nouveau personnage Ethan Winters, à la recherche de sa femme Mia qui avait disparu depuis 3 ans. Et il va finir dans une ferme où siège la famille Baker, la famille du bonheur. Si Chris Redfield avait fait une apparition à la fin, RE8 semble, pour sa part, lui faire une place bien plus importante. On le sent plus sombre, et loin de l'empathie et l'altruisme qui l'animent dans les opus précédents. Bref, il nous cache quelque chose le coquinou, et on va le découvrir.

La démo est dispo depuis deux jours sur PC Steam, dure une heure en tout avec possibilité de faire sauter cette limite par bidouille. Gamegpu l'a testée, selon son protocole que vous connaissez si vous nous lisez. Le jeu a été mis au maximum graphique, avec et sans ray tracing. Sans RT, en 1080p, le jeu tourne excellemment bien, avec 60 ips pour une GTX 1060 6 Go. En règle générale, les cartes ont une position vis-à-vis de leurs concurrentes directes conforme à ce qu'on connait dans nos tests. La chose est également vraie en 1440p, ainsi qu'en UHD où une RX Vega 56 offre 40 ips, une RTX 2060 38, des performances pas fréquentes pour ces cartes-là.

Avec RT, ça fonctionne bien en FHD, les RTX 3080 et 3090 sont intouchables, la RX 6900 XT se comporte bien en finissant 3e, un petit peu devant la RTX 3070, la RX 6800 étant au niveau de la RTX 3060 Ti, alors que la RX 6700 XT talonne la RTX 2070 SUPER.Ca se resserre derrière les RTX 3080/3090 loin devant, en QHD. Le classement ne varie guère en UHD, mais on notera que les moyennes avec ray tracing sont très élevées, et ce en l'absence de toute technologie type DLSS. Globalement, c'est très satisfaisant, et c'est à saluer puisque peu de cartes seront incapables de mouliner.