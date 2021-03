Coup de projecteur aujourd'hui sur Black Legend, un jeu de stratégie au tour par tour avec en prime de l'exploration libre, et prenant place dans un monde fantasy au XVIIe siècle. Mais surtout, c'est un jeu indé, et il nous vient de Belgique puisque développé par le petit studio Warcave. On regarde à quoi ça ressemble. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début de la légende à 18h