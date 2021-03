Quel coquinou ce Raja Koduri ! Parti d'AMD alors qu'il subissait Vega qui n'était pas sa création, il est allé là où le pognon lui permettait de mener à bien ses projets, sans personne pour lui imposer quoi que ce soit. Intel avait un besoin impérieux de pénétrer le marché du GPU, et avec ses moyens, il a permis à Raja de prendre une voie qu'il avait probablement en tête. Et là, alors que l'on parle de DG1 et de DG2, ou de teasing de Xe HPG, il semblerait que le futur soit un sacré monstre.

Son nom de code Ponte Vecchio est à retenir, on en retrouvera un peu partout en guest star, y compris dans l'architecture Xeon Sapphire Rapids. Il aura comme concurrents Nvidia avec Hopper, ainsi qu'AMD avec CDNA2, des GPU dont on sait de manière officieuse qu'ils seront multichips. Ponte Vecchio l'est, avec 47 tuiles entassées et packagées sur un substrat, et affichant 100 milliards de transistors cumulés, le tout pour 1 exaFLOP de patate en computing, ou 1000 PetaFLOPs. Inutile de dire que Raja a tweeté ça sur son compte et qu'on sent bien la fierté d'avoir mis que 2 années pour concevoir son monstre. Il ne reste plus qu'à voir s'il est efficace, empiler n'est pas gagné comme le nierait le philosophe Rocco Sifredi !