Vous nous pardonnerez ce clin d'oeil à un des meilleurs piliers gauches gaulois Louis Armary, ça c'était pour la minute vieux "con" rugbystique. En fait le lien avec la workstation du jour est presque évident, la Armari Magnetar X64T. Derrière ce nom se cache la machine basée sur un Threadripper 3990X la plus rapide au monde, et pour cause. Avec un watercooling custom mais reprenant du matos de chez EKWB, la firme a réussi à pousser chaque coeur à 4 GHz, en charge, là où classiquement elle oscille entre 3.7 et 3.8 GHz. effectivement, ramené à l'échelle d'un coeur, ça n'impressionne pas plus de toper 4 GHz, mais sur 64 coeurs à l'unisson, ça peut faire des dégâts en temps de rendu.

Le reste de l'abbé Canne, testé par Anandtech, est composé d'une Quadro RTX 6000 24 Go, d'une mobale ASRock TRX40 Taichi, de 256 gigots de DDR4 3200, il faut bien entendu une alimentation de malade pour ça, et c'est une 1600W 80PLUS Or, le minimum syndical comme recommandation 80PLUS pour une machine de cette puissance. Le stockage est confié à Corsair avec 3 SSD PCIe 4.0 x4 MP600 de 1 To pièce, dont deux sont associés dans une grappe RAID, et tout ça se retrouve autour des 14000$ hors taxe.

Dans les tests, qui incluent un TR 3990X de base, un Xeon W-3175X (28c/56t), et deux Xeon Platimum 8280 (56c/112t), rien ne lui résiste. C'est quand même le but de cette WS, mais franchement elle fait un petit peu rêver, et elle ne peut laisser indifférent, ne serait-ce pour l'assemblage de composants très qualitatifs. Pour l'anecdote, Cinebench R20 est complété en 15 secondes. Faites le test chronométré chez vous pour juger de la puissance !