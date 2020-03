Bright Memory est développé par des Chinois, ceux du FYQD Studio, il est enfin jouable convenablement dans l'accès anticipé de Steam où il siège depuis janvier 2019, et vient récemment de recevoir sa rustine RTX/DLSS. Il est animé par l'Unreal Engine 4, et s'annonce plutôt sympa. Il vous met dans la peau de Shelia, une nana à roustons, qui empêche des sociétés mal intentionnées de redonner vie à des créatures mythiques mortes, on imagine qu'elles sont dangereuses. Et comment ça mouline en DX11, DX12, avec RTX et avec RTX+DLSS ?

Dans la mesure où le jeu final est prévu pour janvier 2021, on accordera donc le bénéfice du doute aux résultats, qui évolueront forcément. Il semble actuellement bloqué à 120 images par seconde, et pour donner un ordre d'idée, en FHD, une GTX 1650 4Go égale une RX 470 à 8Go avec 60 ips. À partir de la GTX 1660 Ti, on tape dans du 100 ips au mini. À cette définition, les Polaris RX et Pascal GTX 1060 sont bien en dessous, mais plus qu'assez pour s'amuser (autour des 70 en moyenne). DX11 ou DX12 ne change vraiment rien, ou très peu à 2 ips près.

En 1440p, sous DX11, elles ne sont plus que 5 faire partie du club des 100+, la RTX 2070 égalant la Radeon VII, cette dernière étant la Radeon la plus véloce. Sous DX12, ça ne change pas, sauf qu'elles sont plus que deux sur le club 100+, les Radeon au mieux gagnent 2 ips, au pire elles en perdent. En UHD, elles sont 6 à offrir au minimum 40 ips de moyenne sous DX12, incluant la Radeon VII. Le reste de la meute n'est pas bien loin, autour des 35 ips. Mais sous DX11, les moyennes sont d'un autre niveau, et sont bien plus confortables, par contre la Radeon VII reste stable entre les deux API.

Si on s'affaire du côté du Raytracing et du DLSS, c'est facile pour toutes les RTX en FHD, en WQHD, ça devient compliqué pour la RTX 2060, et en UHD, la RTX 2080 Ti reste la seule jouable. Au final, il y a du potentiel, les feedbacks Steam ont l'air plutôt satisfaits pour un jeu non terminé.