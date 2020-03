La conception en chiplet des derniers Ryzen 3000 a rapidement mis en évidence des limitations avec certaines solutions de refroidissement du marché, par le fait qu’un Ryzen 3000 (par ici pour revivre sa découverte) est constitué d’un assemblage CCX avec un die principal situé au centre et les cœurs positionnés autour. À cause de cela, la répartition de la chaleur ne se fait plus exactement de manière centrale comme avant, mais plutôt de façon asymétrique, de quoi remettre en question l’importance du placement (des points de contact) et de l’orientation des systèmes de refroidissement (dans le cas d’un ventirad, la disposition des caloducs). Un point qui est assez avéré avec les Threadripper (voir notre expérience "Refroidir un Threadripper"), mais dans ce cas précis, à cause de la taille immense du processeur.

Bien entendu, les avis divergents selon la source, certains testeurs suggèrent que ces détails sont effectivement importants pour les derniers Ryzen, tandis que Noctua a affirmé - selon ses propres tests - que l’orientation des caloducs n’affecte en rien le refroidissement d’un Ryzen, tout en rappelant l’importance d’un flux d’air optimal et donc du choix de l’orientation du radiateur - naturellement, un avis valable surtout pour les solutions du constructeur.

Le célèbre overclockeur germain, Der8aueur, est d’avis que le placement de la base d’un système de refroidissement a bien son importance, particulièrement sur les derniers Ryzen. C’est dans ce contexte qu’il a conçu les systèmes de montage Ryzen 3000 OC Bracket AIO et Ryzen 3000 OC Bracket Custom, identiques, sauf que le premier est adapté aux solutions AIO et le second aux circuits customs. L’idée de base du système est simple, il s’agit de permettre d’ajuster facilement le placement de la base d’un waterblock, dont beaucoup vendus aujourd’hui sont encore trop ronds ou trop petits pour couvrir la totalité de l’IHS d’un CPU. Autrement dit, grâce à ça, il sera donc possible de positionner la partie centrale du refroidisseur de façon optimale au plus proche du point chaud du processeur.

La présentation du système.

Dans ses tests, Der8auer affirme avoir pu obtenir une amélioration jusqu’à 7 °C des températures par rapport à la position standard du waterblock. Des gains intéressants sur le papier et sans recourir à des méthodes plus drastiques comme le décapsulage (assez difficile à réaliser avec les Ryzen 3000 et le socket AM4), mais qu’il faudrait évidemment vérifier indépendamment en pratique, bien que l’overclockeur allemand soit en général déjà reconnu pour la rigueur de son travail et son sérieux. Les deux systèmes de fixations ont été testés sur une trentaine de cartes mères X570 différentes avec plusieurs solutions de refroidissement, ce qui a permis à Der8auer d’établir le début d’une liste de compatibilité. En sus, il a également relevé les chiffres des déviations exactes à maintenir sur les deux axes selon le processeur afin d’obtenir des résultats optimaux.

Avis aux amateurs les plus passionnés à la chasse du moindre degré de gain (et fans de watercooling), les Ryzen 3000 OC Bracket AIO et Ryzen 3000 OC Bracket Custom sont d’ores et déjà disponibles chez le revendeur partenaire habituel, Caseking, pour 30 € TTC. Vivement les premiers retours et tests indépendants, qu'on puisse vraiment se décider entre les qualificatifs "placebo" et "innovation" ! Pour l'anecdote, l'allemand n'en est pas à son coup d'essai en matière de solutions assez uniques sur le marché, on pensera notamment aux outils de décapsulage Die-Mate, ainsi que le Direct die Frame pour Skylake-X.