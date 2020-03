Avec ce virus, toute l'économie est mise au ralenti. La santé primant sur toute autre forme d'activité, il était enfin temps de mettre cela de côté et de se recentrer sur le plus important. Cette situation anxiogène, ressemblant à du confinement déguisé, n'est pas propice aux achats. Et pourtant, il nous semble être le meilleur moment pour investir dans votre configuration. Hasard ou pas, ça bouge pas mal pour certaines puces. Pour la RAM, c'est déjà fait avec des tarifs sympas qui ne grèvent pas votre budget comme ce fut le cas en janvier 2018. Les cartes mères oscillent à une dizaine d'euros près par rapport à leurs tarifs de lancement.

Mais d'un point de vue CPU, c'est AMD qui devient encore plus intéressant qu'auparavant sur sa gamme Zen 2. Par opposition, les puces Intel n'ont pas bougé. Amazon, CDiscount et RDC étant les plus réactifs sur cette guerre des prix actuellement, on a relevé des tarifs cools, à voir selon l'un des trois VPC cités.

Les 3600 et 3600X sont bien sous les 200€, avec une perte d'une quarantaine d'euros par rapport aux prix au lancement. Le 3700X qui se négociait autour des 350€ se retrouve à 320€, le 3800X qui était à 399€ se voit désormais à 352€. Le 3900X, dont on avait déjà vu la baisse il y a quelques jours, se retrouve à 449€, soit peu ou prou son tarif le plus bas. Celui qui se retrouvait réellement à 999€ il y a plusieurs mois se négocie désormais à 799€, c'est le 3950X. Dans le lot, il est important de signaler que les 3800X et 3950X sont les moins intéressants dans la gamme, en effet il faut ajouter pas mal de thunes pour peu de perfs en plus par rapport aux 3700X et 3900X. Aussi il n'est guère étonnant de voir ces deux processeurs prendre cher, et par effet boule de neige, c'est toute la gamme Ryzen 3000 qui subit le même sort. À la bonne heure !