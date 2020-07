Ancestors est sorti. Ce jeu évolutif où vous devez commencer en singe et gravir les échelons, éviter ou combattre les dangers, apprendre, bref vous faire passer du primate à l'homo sapiens. Le jeu est lui aussi une surprise et il faut avouer qu'en quelques mois nous en aurons eues des belles : Remnant, Ancestors, Sinking City, ça plus tout ce que Tomiche vous fait découvrir dans son Gamotron hebdomadaire. Ancestors mouline avec l'Unreal Engine 4, on a déjà une idée du classement, moteur favorable aux verts, à l'opposé de l'UE 3 au sang rouge.

En 1080p, effectivement c’est compliqué pour les Radeon, la Radeon VII étant à distance de la RTX 2070 et talonnée par la GTX 1080, la RX Vega 64 est coincée entre GTX 1070 et 1070 Ti, tandis que la RTX Vega 56 siège derrière la GTX 1660 Ti. La RX 590 du coup est derrière la GTX 1060 6G, la RX 580 est à peine devant la GTX 1650. En 1440p, la Radeon VII perd des plumes et glisse derrière la GTX 1080, la RX Vega 64 se place entre GTX 1070 et RTX 2060, la RX Vega 56 entre GTX 1660 Ti et GTX 980 Ti. En UHD ça se resserre, le classement devient anecdotique tellement il y a une forte limitation GPU. On notera quand même que la RTX 2080 Ti, GTX 1080 Ti et RTX 2080 sont en tête et ont un écart conséquent avec la première carte du second groupe. Bref tout ça pour dire que peu importe la couleur, pourvu qu'on ait l'ivresse !