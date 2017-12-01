Adieu Redux, bonjour Adrenalin

Il y a quelques jours, un membre d'une team proche d'AMD lançait sur Twitter le nom de la prochaine grosse révision des pilotes AMD. Comme vous le savez, chaque année est l'occasion pour le géant de lancer une base de logiciel/pilote qui servira toute l'année. Fin 2015 c'était les Crimson qui remplaçaient le vieux duo pilote/CCC. L'année dernière c'était au tour des Crimson ReLive, et cette année on attendait Crimson Redux. D'après AMD qui a mis à jour son Youtube, on aura donc affaire à des Crimson Adrenalin. Exit Redux qui pouvait ne correspondre qu'à un nom de code interne, qui sait ?

On sait qu'ils arriveront en décembre sans date précise, et qu'ils introduiront forcément une nouveauté. On évoquait la possibilité de monitorer CPU, GPU et RAM via un OSD pendant vos sessions de jeux, mais rien de plus. On imagine que les fuites vont se faire plus nombreuses dans les jours qui viennent, tout ça en tout cas annonce bien ce qui était un secret de polichinelle, à savoir des gros Crimson qui seront la référence AMD pour 2018. Voici une vidéo de teasing qui n'annonce rien de plus que ce que l'on vient d'écrire.