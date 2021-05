La dernière version de Windows 10 21H1 est enfin de sortie pour tout le monde, mais depuis quelques semaines les builds Insider sont orientées vers la prochaine grosse mise à jour prévue pour la fin de l'année, la 21H2. Et dans la continuité des travaux récents sur l'optimisation de Windows, Microsoft continue d'appliquer de nombreux correctifs sur son canal de développement, afin de garantir une bonne stabilité du système avant de rajouter d'autres nouveautés. Par ailleurs, le système d'économie d'énergie dans le gestionnaire des tâches est actuellement désactivé pour les Insiders, car il est jugé trop problématique actuellement, et suite à l'annonce de cette semaine, Internet Explorer est définitivement enlevé de l'OS fenêtré pour le canal de développement.

Au-delà de ces petits changements, nous retrouvons donc pas mal de rustines, comme quelques problèmes d'affichage - sérieusement, l'affichage en Time News Roman ce n'est pas très ergonomique sur un OS - ou des blocages au lancement des applications GUI sur le WSL. Ce qui est un peu plus impressionnant, c'est la dose de crashs et de plantage divers qui sont résolus, allant des appareils connectés non détectés à des BSOD dans Windows 10. Au niveau des problèmes restant, la liste n'a pas vraiment évoluée, à part l'ajout d'un plantage lors des tentatives de mise à jour via Windows Update.