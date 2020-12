MAJ 27/12 : ASUS lance ses premiers modèles dans les bras de l'AGESA 1.1.9.0 et pour l'instant 5 modèles X570 - essentiellement ROG - y sont donc passés. Pour se souvenir des nouveautés de cette version, c'est par ASUS lance ses premiers modèles dans les bras de l'AGESA 1.1.9.0 et pour l'instant 5 modèles X570 - essentiellement ROG - y sont donc passés. Pour se souvenir des nouveautés de cette version, c'est par ici

Dans l'affaire du support de Zen 3 et des nouvelles fonctionnalités afférentes, ASUS n'a pour l'instant jamais été le premier sur le coup, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a rien fait ou qu'il a trop traîné des pieds, loin de là. Pour l'anecdote, il avait tout de même été l'un des tout premiers à activer le Resize BAR sur ses cartes mères Intel de série 400 ! Après avoir visité les sites d'ASRock et de MSI pour éplucher leur catalogue de cartes mères de série 400 et 500 et les BIOS disponibles, on s'est dirigé vers le site d'ASUS pour en faire de même. À ce propos, parmi les sites des 4 constructeurs majoritairement distribués en France, celui d'ASUS nous parait (subjectivement, certes) comme étant le moins agréable à naviguer, peu fluide, lourd, et une interface un peu pénible. Mais peu importe, l'information qu'on y trouvera est plus ou moins la même partout. On avait juste vraiment envie de l'exprimer...

Comme la plupart des autres constructeurs, ASUS avait fait le nécessaire rapidement pour accompagner les Ryzen 5000 au lancement, mais aussi par la suite pour améliorer la compatibilité et introduire le support du Smart Access Memory. Pour l'anecdote, remarquez que l’appellation SAM n'est pas reprise pour désigner l'activation du Re-Size BAR sur les cartes mères de série 400. On pourrait en déduire que la dénomination marketing SAM est effectivement une exclusivité de la série 500, voilà qui ferait une belle jambe à tout le monde... Enfin, pour le lancement de Zen 3, ASUS avait également introduit le refresh B450 II, un peu à l'image des MAX de MSI, mais tout de même avec plus de modifications sur le PCB.

Et alors, où en est-on chez ASUS du déploiement du dernier AGESA 1.1.0.0 Patch D ? Eh bien, comme vous le verrez ci-dessous, ça reste encore un peu fragmenté. Néanmoins, on peut noter qu'ASUS a été un peu moins rapide, mais un poil plus efficace et moins discriminatoire qu'ASRock et MSI. Notez que les cartes mères X470 perdent le support de quelques anciens processeurs de 7e génération avec le dernier BIOS. Rien de dramatique, c'est le prix à payer pour les nouvelles compatibilités, mais il fait toujours bon de le savoir.

Finalement, encore une fois, n'attendez rien du côté des références 300. Il n'y a toujours rien eu d'autre de concret qu'une poignée de BIOS Alpha pour supporter les Ryzen 5000 sur des modèles ASRock et les expériences de quelques téméraires ayant flashé le BIOS d'une X370 avec celui d'une X470. Bref, rien de recommandable. AMD a récemment encore rappelé sa position, pour Zen 3, point de salut, il faut un chipset 400 ou 500 (et le bon BIOS) !

ASUS - chipsetS 500 16 x570 19 B550 7 A520 LEquel ? TUF Gaming X570-Plus (+Wi-Fi) AGESA 1.1.0.0 Patch D Support nouveaux CPU Support du Smart Access Memory/ Re-Size BAR ROG Crosshair VIII Dark Hero Màj AGESA ComboV2 1.1.9.0 TUF Gaming X570-PRO Wi-Fi AGESA 1.1.0.0 Patch D Support nouveaux CPU Support du Smart Access Memory/ Re-Size BAR PRIME X570-P (+CSM) PRIME X570-PRO (+CSM) ROG Crosshair VIII Hero (+ WiFi) Màj AGESA ComboV2 1.1.9.0 ROG Crosshair VIII Formula ROG Strix X570-E Gaming AGESA 1.1.0.0 Patch D Support nouveaux CPU Support du Smart Access Memory/ Re-Size BAR ROG Strix X570-F Gaming ROG Strix X570-I Gaming ROG Crosshair VIII Impact Màj AGESA ComboV2 1.1.9.0 Pro WS X570-ACE Pro B550M-C /CSM AGESA 1.1.0.0 Patch D Support nouveaux CPU Support du Smart Access Memory/ Re-Size BAR ROG Strix B550-XE Gaming WiFi Prime B550M-K (+CSM) Màj AGESA ComboV2 1.1.0.0 Patch B Prime B550M-A (+ CSM et WiFi) AGESA 1.1.0.0 Patch D Support nouveaux CPU Support du Smart Access Memory/ Re-Size BAR TUF Gaming B550M-Plus (+ WiFi) Prime B550 Plus Màj AGESA ComboV2 1.1.0.0 Patch C TUF Gaming B550-Plus (+ WiFi) Prime B550M-A AC AGESA 1.1.0.0 Patch D Support nouveaux CPU Support du Smart Access Memory/ Re-Size BAR ROG Strix B550-A Gaming Màj AGESA ComboV2 1.1.0.0 Patch C ROG Strix B550-I Gaming AGESA 1.1.0.0 Patch D Support nouveaux CPU Support du Smart Access Memory/ Re-Size BAR ROG Strix B550-E Gaming ROG Strix B550-F Gaming (+WiFi) Màj AGESA ComboV2 1.1.0.0 Patch C Prime-A520M-K (+ CSM) AGESA 1.1.0.0 Patch D Support nouveaux CPU Support du Smart Access Memory/ Re-Size BAR Prime A520M-E Prime A520M-A (+ CSM) Pro A520M-C CSM TUF Gaming A520M-PLUS NOTE AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.0.8.0 = Support Ryzen 5000 AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.1.0.0 = Optimisation de la compatibilité Renoir et Ryzen 5000 AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.1.0.0 Patch C = amélioration stabilité et compatibilite mémoire AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.1.0.0 Patch D = Support Resizable BAR (Smart Access Memory, SAM)