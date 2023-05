Computex 2023 • au paradis de la plus grosse, PNY & Cooler Master lancent un pavé dans la mare

Vous trouviez que déjà, 4 slots pour un GPU c'est un poil abusé ? Emboitant le pas de Noctua et d'Asus depuis les RTX 3070, voilà donc Cooler Master et PNY qui copitent et en profitent pour sortir godzilla. God parce que cette carte embarque un AD102 pour revendiquer être une RTX 4090, soit la carte actuelle de toutes les louanges, accessoirement celle des meilleures marges.

Zilla, car une fois surmonté de son dissipateur et ses deux moulins de 120 mm, ladite carte sus nommée Verto ARGB dual fan – une prouesse de simplicité pour PNY, saluons l'effort ! – affiche des dimensions hallucinantes de 310 x 142 x 89 mm (8,9 cm d'épaisseur, la taille d'un hot dog !) et occupe la bagatelle de 4,5 slots, autrement dit, vous posez votre pavé dans le PC et vous n'avez plus de place pour rien d'autre. C'est un concept... Au sens propre comme figuré, peut-être que PNY ira plus loin selon les feedbacks issus du Computex.

On reste quand même un peu pantois devant ces collaborations inter-marques, parce que bon, objectivement, designer un radiateur XXL avec deux gros moulins à priori ça couterait moins cher de le faire en interne même avec des ventilateurs sous licence. (source : Benchlife)