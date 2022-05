Alors que Sony bataille toujours avec la disponibilité de sa dernière console et que le constructeur vient d'ailleurs d'annoncer qu'il va pousser la production de PS5 à « un niveau jamais atteint auparavant », voilà que l'on vient à nouveau nous parler d'une PS5 Pro, mais aussi d'une nouvelle Xbox Series ! Pour le coup, ce n'est même pas de la rumeur, puisque l'information a été obtenue d'une présentation lors d'une conférence de presse du constructeur chinois TLC en Pologne. Mais attention, on ne sait pas d'où TLC a obtenu ces informations et si le fabricant est réellement au courant de ce qui est vraiment planifié chez les acteurs concernés. Il pourrait en réalité ne s'agir de rien de plus qu'une simple supputation « éduquée », d'autant plus que ni Microsoft ni Sony n'ont encore dit mot au sujet d'une éventuelle variante « pro » ou d'un refresh pour les consoles existantes. Néanmoins, beaucoup les attendent déjà, et donc TLC aussi.

Dans sa présentation, TLC a mis en avant ce qu'il attendait de la prochaine salve de consoles - baptisé par le fabricant de « Gen 9.5 » - chez Sony et Microsoft. Plus spécifiquement, le constructeur chinois les anticipe pour 2023 et 2024, et s'attend à ce qu'elles profitent de l'équivalent de la puissance de feu d'une hypothétique future RX 7700 XT à base de RDNA3 ! Au fond, il est parfaitement légitime de penser que les prochaines consoles puissent se servir de la prochaine architecture Radeon de chez AMD. Celle-ci est a priori toujours au programme de 2022, sans que l'on sache déjà sous quelle forme, intégrée ou dédiée. AMD n'en a pas vraiment parlé lors des derniers salons, où la priorité a été donnée aux Ryzen 7000 et à Zen 4. Mais les APU Phoenix attendus pour le début de 2023 devraient a priori embarquer une puce graphique RDNA3, des variantes customisées de ces solutions pourraient donc facilement trouver leur chemin vers les consoles.

En tout cas, avec un tel GPU, TLC pense que ces prochaines consoles pourront gérer un rendu en 2160p de 60 à 120 Hz et carrément débiter de l'UHD jusqu'au 8K, de 60 à 120 Hz ! Rien que ça. Bon, il semble assez évident que pour atteindre un tel niveau, ces consoles devront aussi se servir du FSR (2.0) d'AMD. Le SDK du FSR 2.0 est d'ailleurs déjà disponible pour les développeurs pour les Xbox Series X/S, mais aucun jeu l'exploitant n'est encore en vue pour l'instant. Sony n'a encore rien dit d'un support éventuel du FSR 2.0 pour sa PS5. Notons que TLC attribue les performances d'une RX 6700 XT à la génération actuelle. Rappelons que cette dernière embarque 2560 shading units (et 160 TMUs, 64 ROPs, 40 CU). À titre de comparaison, la PS5 en possède 2304 (et 144 TMUs, 64 ROPs, 36 CU), la Xbox Series X en a 3328 (et 208 TMUs, 64 ROPs, 52 CU).

Bref, considérons tout cela avec prudence et avant tout comme des spéculations de la part de TLC, certes, des supputations qui ne prennent pas trop de risque non plus, tant tout cela parait en fin de compte assez plausible.