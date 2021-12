NVIDIA a officialisé sa RTX 2060 12 Gio, une carte mi-RTX 2060 par la largeur du bus mémoire, mi-RTX 2060 SUPER par le nombre de cuda cores, mi-RTX 3060 par la quantité de VRAM de 12 Gio. Oui, 3 mi, ça fait 1.5 mi, ça ne colle pas, mais c'est plus parlant que des tiers de... épicétout. Nico vous la présentait dans ce billet, en soulignant que la carte voulait être vendue comme quelque chose de premium, et qu'à ce titre il ne fallait pas s'attendre à de la générosité de la part des verts.

En réalité, ce même caméléon ne se montrera pas généreux avec ses cartes Founders Edition, tout simplement parce qu'il n'y en aura pas, ce n'est pas dans les plans du constructeur de GPU. Notre seule maigre chance d'en avoir à prix convenable vient de s'envoler. Vous l'aurez compris, il n'y aura que des cartes customisées, et donc la politique de prix sodomite sera également appliquée par les partenaires, qui vont répercuter la pénurie des composants, le prix exorbitant des containers, ainsi que leur marge. Et avec ça, quand on voit le tarif des RTX 3060 aujourd'hui, miné par le minage et le racket organisé, on se dit que la nouvelle venue va connaitre le même sort, aucune raison qu'elle y échappe. Et pourtant, en 1080p, elle fera largement le taf. On va bien le sentir le côté premium... (Source TPU)