En 2012, Chris Roberts annonçait son jeu Star Citizen, extrêmement ambitieux, et qui avait besoin d'un Kickstarter pour démarrer. Puis de fil en aiguille, le titre devait arriver en 2015, mais il n'en fut rien. Pourtant, Chris avait déclaré en 2012 qu'ils travaillaient depuis un an déjà, et qu'avec deux ans de plus au compteur, la durée serait idéale pour un lancement. Il a ajouté que "si nous attendons plus longtemps, les choses commenceront à devenir laides et dénuées de sens".

En 2020, la campagne solo n'était toujours pas arrivée, elle aurait dû arriver en 2016, puis 2018. À ce moment-là, le jeu avait absorbé 300 millions de dollars. En cette période, les fans ont claqué plus de 400 millions de dollars, le jeu a basculé en version anticipée, en alpha (la 3 a été testée), donc très loin de l'achèvement, avec des correctifs trimestriels.

Certes le potentiel est là, certes ceux qui y jouent se régalent, mais bénéficient d'un titre pas fini, et ça fait 9 ans que ça dure ! Et que penser de ces frais colossaux engloutis ? On a vu des class action pour moins que ça, la question de savoir si le jeu arrivera un jour, sans aller piocher dans les poches des clients plus que les développeurs ne l'ont déjà fait, est une question pertinente. Si ceux qui ont payé les deniers en 2012, la blague doit commencer à avoir un goût amer, pour les autres, c'est assez effarant d'assister à ce rapt en toute tranquillité.