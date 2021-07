Sapphire possédait dans ses cartons la RX 6900 XT Toxic, un engin doté d'un AIO afin de libérer la patate dormante du NAVI 21 XTX. Mais comme tout ça débite de la joule comme Nico des blagues foulaires, il fallait un radiateur de 360 mm, donc quelque chose de fort ! Eh bien manifestement ça ne suffisait pas, Sapphire a décidé d'enlever le radiateur et de coller les 3 moulins sur le PCB, et hop, c'est comme ça que la RX 6900 XT Toxic se retrouve comme étant un modèle à base d'aircooling. Au fond, elle ressemble carrément à la même de la série Toxic, sauf les codes couleurs qui ont changé. Mais techniquement, sans le prouver puisque rien n'est dit sur ce point, elle devrait avoir un circuit électrique plus qualitatif, permettant de tenir des fréquences plus hautes. Pour le coup, le géant d'AMD annonce 2425 MHz en boost, plus bas donc que les 2525 MHz de la version Toxic flotte, 2235 MHz en gaming, là aussi moindre que les 2375 MHz que sa soeur arrosée.

Pour ce modèle, n'attendez pas des prix adoucis, ce n'est clairement pas la tendance actuelle malgré des stocks approvisionnés partout, et encore moins une dispo folle pour cette série spéciale. Pour le reste, c'est une RX 6900 XT poussée, on sait donc où elle carburera et où elle sera limitée. (Source)