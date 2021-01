Nvidia lance ses pilotes 461.40 WHQL ce jour, et dans ses deux versions Game Ready et Studio. Pour ceux qui l'ignorent, la seule différence entre les deux est que la version Studio apporte le support optimal dans des applications, et ne reçoit que celles des jeux ultérieurement, c'est donc pour ceux qui veulent bosser et qui ne courent pas derrière la moindre opti gaming à chaque sortie de jeu.

Les GRD apportent les optimisations nécessaires pour la prise en charge du heu The Medium, incluant le Ray Tracing et le DLSS. En outre, ils sont destinés aux nouveaux portables dévoilés au CES et qui débutent leur carrière commerciale ce jour, basés sur des RTX 30 Ampere mobiles. 8 nouveaux écrans sont de la fiesta, les Acer XB253Q GP/XB273GZ/XV272S, ASUS VG279QR, Lenovo G27Q-20, MSi G273Q/MAG251RX et Philips PHL275M1RZ.

Il y a plusieurs bugs corrigés, sur X4 le jeu pouvait crasher avec les RTX 30, Resident Evil 2 et DMC 5 plantaient parfois en DX11, mais pas que. En applicatif, Davinci Resolve, Premiere Pro, et des applications associées à l'encodeur maison NVENC pouvaient planter ou figer.

Quant aux pilotes SD, Affinity Photo est accéléré par le GPU, et Nvidia Broadcast passe en version 1.1. En outre les nouveaux portables à base de RTX 30 estampillés Studio Ready sont supportés également.