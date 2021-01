Quand le terme Big Navi a commencé à voguer aux grès des internets, nul n’était encore vraiment sûr de la signification de la chose. En effet, le départ de ces rumeurs n’était autre que la seule mention d’une carte encore plus puissante que les RX 5800 XT de l’époque, rivalisant ainsi avec la concurrence sous architecture Turing, d’où un premier sobriquet Titan Killer.

Une carte graphique sans carénage ? Voilà !

Nous connaissons la suite : les puces RDNA2 ont été commercialisées sous la nomenclature RX 6000, et, en dépit de performances concurrentielles, les cartes n’ont pas suffi à enterrer le caméléon. Cependant, il aurait pu en être autrement : une carte de développement, fuitée sur le forum chinois ChipHell, porte l’étrange référence de... RX 5900 XT. Encore à l’état de prototype en témoigne l’esthétique approximative, le PCB se révélerait être d’origine ASRock, plus particulièrement de la série Phantom Gaming, et cette mystérieuse puce n’est en fait qu’une RX 6800 XT. Cependant, le fuiteur n’a pas pu la tester faute de pilote adapté ; mais un examen attentif aurait révélé que le travail effectué sur la carte aurait été rerouté sur la RX 6800 XT Taichi, menant à deux conceptions quasi-identiques... et un simple flash BIOS a réussi à la convertir en RX 6800 XT parfaitement fonctionnelle.

Ainsi, il est probable qu’AMD aurait songé à sortir plus tôt sa RX 6800, et porter ainsi une estocade douloureuse aux verts, coupant l’herbe sous le pied d’Ampère. Avec quelques pincées de poudre de perlimpinpin et la bouliche d’Irma, nous nous doutons que le COVID a dû passer par là, et que l’approvisionnement insuffisant de la part de TSMC a forcé l’équipe à retarder ses projets, à moins que la stratégie adoptée n’ait changé entre-temps, passant d’une offensive Big Navi à un contre complet nommé RDNA2 face aux annonces post-confinement. (Source : VideoCardz)