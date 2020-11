Quand AMD a dévoilé ses 3 cartes RDNA2, on peut dire que l'attente était immense. Premièrement parce que si vous vouliez jouer en UHD, le choix ne pouvait se porter que sur les Turing les plus hautes, mais aussi les plus chères. Deuxièmement, parce que qui dit concurrence dit prix adoucis. Et troisièmement par que cela devait marquer le retour d'AMD sur le segment HEDT trop longtemps abandonné. La fête fut courte, mais les premiers enseignements montrent une gamme plutôt bien placée financièrement, exception faite de la RX 6800 qui parait un peu cher compte tenu de ses "résultats" face à la concurrence. Mais c'est là que le doute s'est installé.

En effet, si AMD a insisté sur les performances du niveau des Ampere en rastérisation, il n'a pour autant pas dit un seul mot sur celles en Ray Tracing. Ce silence peut dire plein de choses : soit AMD est en retrait et il n'était pas de bon ton de le claironner lors de la conférence, soit AMD n'a pas encore mis au point son "DLSS" qui permettra, comme son ennemi, d'upscaler pour obtenir un antialiasing permettant d'avoir plus de perfs (avec et sans RT), soit AMD réserve une surprise que personne n'a vu venir, et se situe au niveau des cartes Ampere. Certes, la toile a essayé une évaluation à partir d'un benchmark, mais ça ne donne pas vraiment de certitudes.

Malgré tout, les clients d'AMD ne veulent pas pour une grande partie faire une croix sur ce Ray Tracing, quand bien même il n'est pas beaucoup utilisé, parce qu'à investir une telle somme dans de telles cartes, ils veulent quand même du RT qui sera la norme dans les mois qui viennent. Sur Twitter, suite à une question, Frank Azor a déclaré que le Ray Tracing sera abordé dans des résultats (internes donc) entre ce jour et la date de disponibilité des cartes, on imagine qu'il parlait du 18 novembre. Cela ne changera pas le fait que seuls les tests indépendants feront office d'arbitre, on imagine aisément AMD délivrer ses résultats en RT avec un Ryzen 5000 en activant le Smart Access Memory, comme ce fut le cas pour la rastérisation, afin de présenter la chose sous son meilleur jour. Une chose est sûre, ça approche !