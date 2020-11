Nouvelle année, nouveau DiRT. DiRT 5 sera de sortie mardi 3 novembre en accès anticipé pour les possesseurs de l'édition Amplified et le 6 novembre pour le commun des mortels. On sort le pad (ouais, le pad...) et on teste le mode carrière de ce nouvel opus histoire de voir ce qu'il faut. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live à 15h