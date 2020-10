Si les RTX 3090 n'ont pas été en gros volume sur les étalages des revendeurs, encore que ce genre-là est un marché de niche dans la niche, il y en a quand même eu assez pour que Puget Systems fasse une bécane de malade. En effet, sur une base de Xeon W-2255 décacores (oui, 10 coeurs) qui aujourd'hui ne fait plus rêver du tout comme c'était le cas il y a 5 à 10 ans en arrière, et 128 Go de DDR4 3200 ECC Registered, Puget a réussi à coller à tour de rôle, une, puis deux, puis trois et enfin 4 RTX 3090 signées GIGABYTE Turbo. Vous vous en souvenez, nous vous l'avions présentée au temps jadis.

Pour alimenter tout ça, le bloc d'alimentation vient d'EVGA, modèle SuperNOVA 1600W P2. Comme vous vous en doutez, le TGP de la RTX 3090 multiplié par 4 devrait offrir son pesant de Watts. Et effectivement, en bridant les cartes à 300W, Puget a pu tester avec un seul bloc, mais débrider les cartes a imposé un second bloc, avec plus de 1700W uniquement pour les RTX ! L'article fait dans le GPU Computing au sens bien large, et montre le scaling Ampere dans des applications et des benchmarks orientés boulot. Pas de jeu donc, mais une étude des perfs en fonction du nombre de cartes. Ça scale très bien, parfois moins, mais ça réagit très bien à l'ajout de cartes.

Parallèlement à cela, la température augmente fatalement pour les cartes dont le blower est obstrué, la carte la plus basse, systématiquement, est la plus fraîche, ce qui est parfaitement logique. Pour conclure, si le multiGPU est à un tournant pour du gaming, pour taffer, la parallélisation fonctionne encore du tonnerre, encore qu'il faudrait tester plus de logiciels pour en avoir le coeur net.