no ragotz

Nvidia a décalé la sortie de sa carte RTX 3070 du 15 au 29 octobre. La communication officielle confirme que c'est pour se constituer un stock plus important, on pourrait y ajouter un brin de taquinerie vis-à-vis de son concurrent qui aura annoncé ses cartes RDNA2 la veille. C'est donc doublement stratégique ! Sur sa page Nvidia.com, le caméléon donne des détails des performances, ce qui fera bien plaisir aux testeurs qui auront respecté le NDA, voilà qui fera perdre un peu d'intérêt aux tests à paraitre... au 29 octobre au plus tard.

Nvidia estime les performances de sa RTX 3070 60% supérieures à celles de la RTX 2070 qu'elle remplace dans la gamme. Et sur de nombreux tests, gaming comme "GPU Computing", la carte bat même la RTX 2080 Ti si on fait la moyenne, comme l'a fait VDCZ. C'est sûr que c'est un marché qui sera plus actif que celui du HEDT, le mainstream concentre les meilleurs rapports perf/prix, voilà pourquoi il est important également de ne pas se viander sur ce segment, porteur de grosses ventes.

Cliquez pour grossir, on s'en fout l'été est passé !

Sur le graphique, le gros des améliorations se fait surtout sur les tests de logiciels de travail, les jeux étant, peu ou prou, aussi sensibles à la RTX 2080 Ti que la RTX 3070. Ceci étant, un tel niveau de performance pour ce segment, c'est bien pour les joueurs. Dans quelques semaines, l'échiquier GPU sera déployé avec RDNA2, et on y verra plus clair !