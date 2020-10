Dirt 5 fait patienter avec une course point to point

Il y a quelques semaines, Codemasters repoussait son jeu Dirt 5 du 16 octobre au 6 novembre. 3 semaines de plus au compteur, histoire de fignoler le jeu et lui redonner le fun de ses illustres ainés Dirt et Dirt 2 sponsorisés par le défunt Colin McRae ? Il est clair que depuis cette période, la licence a basculé vers le grand n'importe quoi, avec du drift à outrance, sans oublier les courses urbaines ayant peu de saveur. Cette fois, les développeurs comptent remettre l'église au centre du village, avec des courses funs, dans des décors naturels agréables, et des modes de jeux amusants.

Dirt 5 se dévoile dans une vidéo de gameplay, de type point to point, en Chine, dans des décors sympas et dépaysants. Ça parait nerveux, même si la compression Youteub est franchement marquée, même pour du 1440p60. Il manque encore un petit quelque chose de réaliste, quand on se souvient de Sega Rally 2 où les traces de roues dans la boue modifiaient le comportement des véhicules, et les rendaient plus compliquées à maitriser, le tout avec un fun fou et une impression de vitesse intéressante. Tout ça pour dire de regarder la vidéo tranquillement, avec un bon kawa chaud.